O prseidente do Atlético Madrid admitiu que o regresso de Antoine Griezmann foi uma oportunidade de mercado inesperada.

«Temos a sorte de poder contar com Griezmann nos próximos dois anos. Não contávamos com ele, mas também não sabíamos se o Saúl [Ñíguez] ia sair», afirmou Enrique Cerezo em declarações ao programa El Larguero, da Cadena Ser.

O dirigente dos colchoneros abordou ainda a saída o internacional francês do Atlético para o Barcelona há dois anos. Na altura, o Atlético disse ter provas de que Griezmann se havia comprometido com o Barcelona antes de a cláusula dele descer dos 200 para os 120 milhões de euros, valor que acabou por ser pago pelos blaugrana.

Isso, aliado às declarações de felicidade Griezmann após a troca de clube, não foram esquecidas por muitos adeptos do Atlético que não viram com bons olhos o regresso do jogador. «Ele foi embora de forma estranha, mas agora demonstrou que estava louco para voltar ao Atlético Madrid. Há adeptos que não ficaram agradados, mas outros estão encantados com o seu regresso e o mais importante é o rendimento e ter o melhor plantel possível. Ele veio em condições extraordinárias para nós e isso demonstra a vontade que tinha de jogar aqui», vincou o Cerezo, que falou de um negócio bom para todas as partes: para o Atlético, para Griezmann e para o Barcelona.