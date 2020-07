Christophe Dugarry não se coibiu de criticar o nível que Antoine Griezmann tem mostrado na primeira época ao serviço do Barcelona e não poupou nas palavras.

«Griezmann tem medo de quem? De um rapaz que mede 1,50 metros e que é meio-autista? Se ele tiver algum problema com ele, que lhe enfie uma tarte pela cara e mostrar coragem [n.d.r.: tradução não literal]», disse o ex-internacional francês durante a emissão do programa Team Duga, da RMC Sport.

«Há um ano que Messi está a causar problemas a Griezmann. Tudo o que ele tem de fazer é ir ter com ele e acertar contas», acrescentou.

Dugarry, campeão do Mundo (1998) e da Europa (2000) por França, reconheceu que o craque argentino não tem facilitado a integração do francês ao Barça por não lhe passar a bola com frequência, mas também responsabilizou o compatriota por isso. «Perde bolas e joga com a perna encolhida.»

E não deixou Quique Setién, treinador que substituiu Ernesto Valverde já esta época no comando técnico dos catalães, fora das críticas, com foco particular nas decisões tomadas no empate de terça-feira com o Atlético Madrid em Camp Nou. «Setién é um tipo porreiro, mas não tem nível para isto. Substituiu Busquets aos 85 minutos pelo Ansu Fati e só pôs o Antoine Griezmann aos 90 minutos. Ele não sabe como pôr a equipa a jogar. Anda totalmente confuso. De certeza que não tem nada contra Griezmann, mas Setién é apenas incompetente.»