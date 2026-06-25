Grimaldo confirma conversas para reforçar o Atlético de Madrid
Lateral-esquerdo ex-Benfica deverá deixar o Bayer Leverkusen
Lateral-esquerdo ex-Benfica deverá deixar o Bayer Leverkusen
Alejandro Grimaldo confirmou que existem negociações para regressar ao futebol espanhol, desta vez para vestir a camisola do Atlético de Madrid.
«Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Está claro que existem conversas, falei com eles, mas ainda não há nada oficial», disse o lateral-esquerdo de 30 anos, em conversa com o streamer Ibai Llanos.
«Gosto do Atlético de Madrid, sempre o disse. Não é uma notícia nova», acrescentou.
Segundo a imprensa espanhola, os «colchoneros» irão pagar pouco mais de 20 milhões de euros para recrutar o ex-Benfica ao Bayer Leverkusen.
«Este tipo de coisas deve ser mantido em segredo, porque as pessoas depois começam a falar e tu nunca sabes o que pode acontecer», afirmou Grimaldo, ao comentar a transferência de Marc Cucurella para o Real Madrid, que apanhou todos de surpresa na seleção espanhola.
«Acho bem que ele se tenha mantido em silêncio, é o normal. Quando é oficial, diz-se e segue-se em frente», completou.
Formado no Valência e no Barcelona, Grimaldo saiu da Catalunha sem nunca se ter estreado pela equipa principal dos «blaugrana» e chegou em 2015/16 ao Benfica. Na última época, a terceira na Alemanha, o lateral marcou 14 golos e deu 12 assistências em 46 jogos.