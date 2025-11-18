A seleção espanhola joga esta noite o derradeiro encontro da fase de qualificação para o Mundial 2026 e Samu está convocado com um número, no mínimo, surpreendente.

O avançado do FC Porto herdou a camisola 3, habitualmente usada por Grimaldo, ex-Benfica que nem sequer foi convocado para o duelo com a Turquia, em Sevilha. O número 2 também causa estranheza porque será envergado por Pablo Barrios, médio do Atlético de Madrid.

Além de Grimaldo, também Jorge de Frutos, do Rayo Vallecano, ficou de fora da partida, tal como havia acontecido frente à Geórgia. Na altura, o selecionador Luis de la Fuente também tinha deixado Samu na bancada.

O Espanha-Turquia tem pontapé de saída marcado para as 19h45.

