O Valência conseguiu uma recuperação fantástica no encontro frente ao Maiorca. Com Hélder Costa e Guedes de início, a equipa «che» esteve a perder por 2-0, mas conseguiu resgatar um ponto do encontro graças a dois golos nos descontos.

Os forasteiros tiveram em Kang-In Lee a sua maior figura. O sul-coreano foi protagonista de uma jogada sensacional junto à linha final, furou pelo meio de dois adversários e serviu Angel para o 0-1. Volvidos seis minutos, aos 38, Diakhaby tentou cortar um cruzamento de Lee, mas acabou por trair Cillessen e fazer autogolo.



De regresso ao Mestalla, Kang-In Lee acabou expulso no início da segunda parte por acumulação de cartões e deu um novo fôlego ao Valência. Porém, a formação de Bordalás apenas conseguiu encurtar diferenças aos 90+1 graças a um pontapé de Guedes de fora da área.



O árbitro deu sete minutos de compensação, mas o jogo prolongou-se até aos 99. Foi quase ao minuto 100 que Gayà fez o 2-2 e ofereceu um ponto ao Valência, que é 10.º classificado com 13 pontos. Por sua vez, o Maiorca é 12.º com 12.