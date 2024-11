O diretor desportivo do Barcelona, Deco, abordou o sucessor de Robert Lewandowski no ataque dos blaugranas e confessou ser difícil encontrar um 'número nove'.



«Não é uma prioridade porque estamos concentrados nesta época. Claro que é preciso trabalhar o futuro, mas se pensarmos só no futuro, esquecemos o presente. Temos de pensar no que temos de fazer agora e não no que vamos fazer no futuro. O que acontecer esta época pode condiconar-nos. (...) O futuro está a ser preparado. O que espero é que Lewandowski siga ao nível que tem demonstrado. Para mim é um dos melhores profissionais que vi na vida. Não é coincidência o que tem feito com 36 anos. (...) Estamos contentes, ele está a marcar golos. É muito difícil encontrar alguém como Lewandowski nos dias de hoje. Há um ou dois desse nível. Talvez o Haaland e outro mais. Não há assim tantos avançados desse nível disponíveis», defendeu, em entrevista ao Mundo Deportivo.



O antigo internacional português disse que o polaco «está contente» de estar no Barça e «se fizermos uma boa época vai querer continuar». Questionado sobre se Gyökeres seria um bom substituto de Lewa, Deco reiterou que o clube catalão não tem como prioridade recrutar um avançado.



«Gyökeres? É um bom jogador e marca golos há algum tempo em Portugal. Conhecemo-lo como conhecemos outros, mas não é a nossa prioridade ao dia de hoje nem estamos à procura de alguém para substituir Lewandowski. Queremos que Lewandowski continue contente, a marcar golos e que fique pelo menos mais ujma época. Ganhámos coisas juntos. Ele está feliz e não vamos falar de outros jogadores», atirou.



Robert Lewandowski está na Catalunha desde 2022 e leva 78 golos em 112 jogos pelo Barcelona.