Xavi Hernández reagiu às críticas de que tem sido alvo no Barcelona, apesar do apuramento na Liga dos Campeões. O treinador contesta o clima em volta da equipa e do seu trabalho, no meio de uma fase conturbada, com as derrotas frente a Girona na Liga e Antuérpia na Liga dos Campeões.

«Tento ler pouco, mas mandam-me mensagens como se tivesse matado o meu pai ou a minha mãe», desabafou Xavi, queixando-se ainda de que nenhum jornalista o felicitou pelo apuramento na Liga dos Campeões e dirigindo-se especificamente a um repórter: «Há uma semana dizias se seria o Ferguson do Barça e agora vou para a rua.»

O técnico insistiu na ideia de que o Barcelona é uma equipa em reconstrução e que precisa de estabilidade: «Se ao primeiro revés entrarmos numa depressão profunda não vamos descolar.»