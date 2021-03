Erling Haaland está em Espanha, em estágio, com a seleção norueguesa, em Marbella, a preparar o embate com Gibraltar relativo à qualificação para o Mundial 2022. Uma oportunidade para os jornais espanhóis aprofundarem a possível transferência do goleador do Borussia Dortmund para o Real Madrid, mas o avançado limita-se a dizer que tem contrato com o clube alemão e tenciona cumpri-lo.

A possibilidade de Haaland reforçar o Real Madrid já é um assunto com vários meses de conversa em Espanha, mas ganhou agora nova força depois do avançado ter saído do último jogo do Dortmund, depois de um empate com o Colónia, visivelmente irritado. Mal acabou o jogo, Haaland atirou a camisola a Jorge Meré, jogador do Colónia que lhe tinha pedido a camisola, e dirigiu-se para os balneários sem falar com ninguém (veja o vídeo associado).

«Estava muito chateado com o jogo. Tive uma má atitude ao atirar a camisola ao jogador que ma tinha pedido. Peço desculpa por isso. Estava descontrolado porque estava muito irritado», começa por explicar aos jornalistas.

Esse incidente aliado ao facto de Haaland estar em território espanhol, obrigaram a perguntar pelo interesse do Real Madrid e também do Barcelona, mas Haaland desvalorizou o assunto. «Ainda tenho mais três anos de contrato, isso não mexe comigo», limitou-se a comentar.

O avançado recusou ainda comentar as constantes comparações que são feitas entre ele e Mbappé com Cristiano Ronaldo e Messi. «Cristiano Ronaldo e Messi? Ainda estão muito distantes», referiu ainda.