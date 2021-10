A saída de Messi do Barcelona no último verão caiu que nem uma bomba no futebol mundial.

O clube que o argentino representou durante toda a carreira sénior viu-se na impossibilidade de renovar com o camisola 10, que rumou por isso aos franceses do Paris Saint-Germain.

Nesta segunda-feira, porém, ex-presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, garantiu que essa saída podia ter sido evitada, responsabilizando Messi por não ter renovado por dois anos, algo que garante que estava até acordado.

«A saída de Messi é um problema. Lutei muito no verão de 2020 para que ele seguisse no clube. Agora, ele queria ficar, mas teve de sair. O caso dele é diferente do de Neymar, Figo ou Rivaldo. No mês de julho de 2020 cheguei a acordo com Messi para renovar por dois anos, mas depois tudo caiu. Tem de perguntar a Messi porquê», disse o antigo dirigente no programa ‘Las vacas sagradas’ da Esport3.