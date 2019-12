Hector Herrera deixou o FC Porto no final da temporada passada, em final de contrato, assinando pelo Atlético de Madrid. Em entrevista, o mexicano, que era um dos capitães portistas, falou sobre a saída.

«É verdade que a forma como saí não foi a esperada, nem por mim nem por eles, e se calhar por isso também a despedida não foi a que esperava ou imaginava.», disse Hector Herrera ao jornal O Jogo.

«Nunca pensei em sair do FC Porto. Mas surgem circunstâncias no futebol e na vida em que é necessário tomar decisões e seguir em frente. No último jogo, no Dragão, estive toda a semana a imaginar e a sonhar que me despediria com um bom golo, com uma boa atuação minha e da equipa. Se não é o melhor, aquele golo foi um dos mais bonitos que marquei pelo FC Porto», contou o mexicano.

Herrera disse que não vê «muitas diferenças» entre FC Porto e Atlético de Madrid: «Em Portugal, o FC Porto é uma equipa grande - para mim, a maior - e o Atlético, em Espanha, também é uma equipa grandes. Ambas querem ganhar, ser competitivas e lidam diariamente com essa pressão própria de equipa grande. Nesse aspeto, as diferenças são poucas.»

«Em termos de qualidade, no FC Porto também existem jogadores de grande nível, que fizeram do clube um grande e um histórico, que com o tempo se assumiu como um dos melhores do mundo. Aqui pode haver alguma diferença, mas, no resto, são dois clubes parecidos. Até na forma de viver o futebol e de te fazerem sentir que pertences a uma grande família são muito idênticos», afirmou.

Nos colchoneros, Herrera tem a companhia do também ex-portista Felipe e o mexicano conta como receberam o ex-benfiquista João Félix. «À porrada», começou por dizer em jeito de brincadeira.

«Ele é um miúdo tranquilo, que está aqui com muita vontade e que pretende fazer as coisas bem. Nós, por sermos portistas, se calhar olhávamos para ele de forma diferente e pensávamos que podia ter o nariz empinado, ou algo assim, mas não, é um miúdo tranquilo e super boa onda. Claro que nos treinos, às vezes ainda lhe meto o pé, mas não passa daí.»