Com sorrisos pelo meio, Danilo e Herrera confessaram que tinham alguns desentendimentos em campo quando jogavam juntos. Questionado acerca de quem dava mais ordens, o mexicano lembrou que o português «é muito chato a jogar».



«Danilo? É um bicho. É um jogador que toda a gente no balneário admira e respeita muito. Para ser um grande capitão, tens de ter esse tipo de características», começou por dizer, em declarações à Sport TV, acerca do jogador que herdou a braçadeira de capitão após a sua saída.



«Ele é muito chato a jogar, mas acho que é uma forma de se concentrar no jogo e faz muito bem. Admiro muito o meu 'pretito', é um grande jogador e como pessoa não há palavras», acrescentou o médio do Atlético que cumpre 30 anos este domingo.



Danilo disse ter saudades de Herrera apesar das divergências de opinião em campo. «Aprecio-te como muito como jogador e ser humano. Tenho saudades tuas. Apesar de sermos bons amigos, tínhamos opiniões diferentes em campo, mas resolvíamos tudo lá dentro.»