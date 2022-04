A passagem de Zlanta Ibrahimovic pelo Barcelona não correspondeu às expetativas. Chegado à Catalunha do Inter de Milão, o internacional sueco incompatibilizou-se com Pep Guardiola e apesar de ter feito 21 golos em 45 jogos, regressou a Itália para jogar no final.



Ora Bojan Krkic, visto como uma das maiores promessas blaugranas à época, falou teceu elogios ao avançado com quem partilhou o balneário em 2009/10.



«Quando penso no Ibra lembro-me do discurso que me fez quando chegou. Eu tinha 20 anos e ele era o Zlatan. Não me conhecia, mas chamou-me ao seu lado no balneário e transmitiu-me confiança. Disse-me: 'Não te preocupes, estou aqui'. Os meus amigos pedem-me sempre um comentário que o resuma numa palavra e eu digo: 'Grande coração'», referiu à «Gazetta dello Sport».



O internacional espanhol, atualmente ao serviço dos japoneses do Vissel Kobe, disse ainda que ninguém pode apontar nada de negativo a Ibra.



«Ninguém pode falar mal de Ibra. Acho que nesse ano ele não foi respeitado como deveria ter sido sido. Mas marcou golos decisivos e nunca lhe faltou coração. Foi e sempre será um exemplo», rematou o jogador de 31 anos.



Depois de um ano frustrante em Barcelona, equipa na qual não foi sempre titular, Ibrahimovic foi cedido ao Milan em 2010/11 antes de assinar em definitivo pelos rossoneri no ano seguinte.