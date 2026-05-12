Sérgio Ramos está cada vez mais perto de tornar-se o dono do Sevilha. Conforme avança a imprensa espanhola, o central de 40 anos está a ultimar os detalhes para adquirir o clube por 450 milhões de euros.

Em janeiro, recorde-se, o grupo liderado por Sérgio Ramos avançou com a primeira intenção de comprar o clube. Já depois disso, o presidente do Sevilha veio a público defender que o central não poderia ser «dono e jogar» ao mesmo tempo. O internacional espanhol, recorde-se, ainda não anunciou oficialmente a reforma do futebol profissional.

A reunião desta segunda-feira, entre Sérgio Ramos e a Five Eeçeven Capotal, terá sido decisiva para a concretização do negócio. De acordo com a imprensa espanhola, falta apenas o aval do Conselho Superior de Desportos (CSD) para tudo ficar fechado – como relembra o Diário Ás.

Em Espanha, a aquisição de 25 por cento ou mais do capital social de uma SAD requer a autorização prévia do CSD. Por esse fator, o grupo do antigo defesa do Real Madrid e Sevilha deverá realizar um aumento de capital entre 80 e 100 milhões de euros para atenuar problemas económicos.

Estão também acordados os prazos de pagamento – que variam conforme se a equipa esteja na LaLiga ou no segundo escalão espanhol.

O Sevilha, recorde-se, está a passar por uma temporada delicada. O clube espanhol – que outrora vencera a Liga Europa de forma consecutiva – está neste momento lutar para não descer de divisão. Estão em 13.º com 40 pontos – três acima dos lugares de descida.