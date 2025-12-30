Tal como este ano, a Supertaça de Espanha de 2026 realiza-se na Arábia Saudita, em janeiro, mais concretamente na cidade de Jedá. E, tal como em 2025, Barcelona e Athletic Bilbao medem forças nas meias-finais.

O duelo está marcado para dia sete de janeiro. No dia seguinte, Atlético Madrid e Real Madrid disputam a segunda vaga para a final. Um dos principais jogadores do Athletic Bilbao insurgiu-se contra o facto de a competição ser jogada tão longe.

«Já dei muitas vezes a minha opinião sobre estes temas. Para mim, jogar na Arábia é uma m****. Jogar uma competição noutro país não é fácil para os espetadores, não facilita a deslocação», justifica.

«Nós proximos dias vou ser pai. Ter de ir embora e deixar aqui a minha mulher e o meu filho é uma pena, mas são ossos do ofício. Estou à disposição do clube e quero dar o meu melhor», lamentou o irmão de Nico Williams.

A Supertaça reúne os quatro primeiros classificados da última Liga espanhola. Os jogos são de 90 minutos e, em caso de empate, passam a grandes penalidades. Em 2025, o Barcelona arrecadou o troféu numa goleada sobre o Real Madrid (5-2).