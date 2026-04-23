Da Liga espanhola chega um momento incrível. No Rayo Vallecano-Espanhol desta quinta-feira, em duelo antecipado da 33.ª jornada da La Liga, um guarda-redes roubou o protagonismo.

Não por uma defesa, não por um 'frango'... mas por querer bater um livre direto. Talvez inspirado em nomes do passado como José Luis Chilavert ou Rogério Ceni.

Corria o minuto 90+7 do encontro, com o Espanhol a precisar de um golo para empatar, e o sérvio subiu ao meio-campo contrário para pedir a bola. Os colegas olharam uns para os outros, riram e descredibilizaram o guardião.

Dmitrovic, de 34 anos, bem tentou. Mas teve de recuar às suas funções habituais. Escusado será dizer que o livre não deu em nada e o jogo acabou mesmo com um 1-0 favorável ao Rayo.

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