Há 25 min
INCRÍVEL: Mbappé bastante assobiado por todo o Bernabéu
Adeptos do Real Madrid insatisfeitos com o francês, que regressou de lesão
AC
Kylian Mbappé leva 41 golos esta temporada, mas o Santiago Bernabéu está claramente insatisfeito com o avançado francês e fez questão de o mostrar esta quinta-feira.
No primeiro jogo após a lesão que sofreu contra o Betis, a 24 de abril, Mbappé foi muito assobiado pelos adeptos do Real Madrid. Álvaro Arbeloa lançou o avançado gaulês - que até estava sorridente - aos 69 minutos da partida diante do Oviedo e, assim que o camisola 10 entrou em campo, ouviu-se uma enorme assobiadela.
Mas continuou. Sempre que Mbappé tocou na bola, o Bernabéu manifestou-se da mesma forma.
