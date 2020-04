O futebolista espanhol Álvaro Morata lamentou ter jogado no antigo estádio do Atlético de Madrid, o Vicente Calderón, com camisolas de outros clubes que não a do seu coração.

«Quando era pequeno, era apanha-bolas do Atlético. Depois, houve um momento em que deixei de desfrutar de jogar com os meus amigos. É aquela mudança de um miúdo, que deixa de divertir-se a jogar futebol, para tornar tudo numa dimensão profissional. Começamos a ter representantes, patrocinadores de chuteiras, senti demasiada pressão. Não era titular e decidir sair», afirmou o avançado de 27 anos, atualmente colega do português João Félix, numa conversa com o tenista italiano Fabio Fognini nas redes sociais.

«Fui um ano para o Getafe, passei lá um ano bom e daí fui para o Real Madrid, mas eu ia com o meu pai ao Calderón e sonhava jogar ali. Infelizmente, tive de jogar lá [no Calderón] com outras camisolas e não com a do Atlético, mas sempre fui do Atlético», considerou Morata, que esteve no Real Madrid desde a formação, em 2008, até sénior, em 2014, bem como na época 2016/2017.

«O que vivi fica, mas agora estou mais feliz que nunca», considerou Morata, autor de 12 golos em 32 jogos disputados esta temporada pelo Atlético de Madrid.

A partir de 1 de julho de 2020, Morata é em definitivo jogador do clube espanhol treinado por Diego Simeone, num acordo que foi alcançado no último verão, com os ingleses do Chelsea.