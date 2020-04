Andrés Iniesta não esconde o desejo de voltar ao Barcelona. O espanhol, que representa atualmente o Vissel Kobe (Japão), quer continuar ligado ao futebol e seguir a carreira desportiva como treinador.

«Acho que vou tentar acabar como treinador. Com o tempo, vou gostando cada vez mais da ideia, sinto-me identificado com essa figura», começou por dizer o jogador de 35 anos, em entrevista no programa «El Larguero» da rádio Cadena Ser.

«Se Deus quiser e não se passar nada, vou tentar jogar mais dois anos. Não escondo a ideia de que gostava de voltar ao Barcelona em algum momento da minha vida, quando estiver preparado», acrescentou.

Iniesta lembrou ainda o golo contra o Chelsea, em 2009, que levou o Barça à final da Champions como «o ponto mais alto» da sua carreira e recordou a calma que aconselhou a Guardiola, depois de um começo atribulado do treinador.

«A única coisa que queria transmitir era a confiança que tínhamos. A nível pessoal, o Guardiola sempre foi um espelho, foi uma motivação extra tê-lo como treinador. E as coisas saíram como saíram», finalizou o antigo jogador «blaugrana»