Outrora colegas no meio-campo do Barcelona, Iniesta falou sobre o novo desafio de Xavi. O jogador do Vissel Kobe acredita que o antigo companheiro vai ter sucesso como técnico dos blaugranas.



«Xavi tem a personalidade ideal para estar onde está. Ele tem um lado conciliador, mas também tem uma personalidade forte. Foi capitão, já viveu todo o tipo de situações e sabe como tudo funciona. Não acho que vai ter qualquer problema», disse, em declarações à rádio Catalunya.

O internacional espanhol apontou o caminho que Xavi deve traçar para recuperar os bons resultados.



«É uma questão de encontrar uma linha de confiança para seugir em frente e dar a volta a esta situação. O que sustenta tudo são os resultados, obviamente. Ele tem de tentar convencer os jogadores, implementar a sua forma de jogar e que estes acreditem na sua ideia. A partir daí têm de a executar», referiu.

Foi com humor que Iniesta descartou a possibilidade de ser adjunto do ex-colega de equipa e de seleção.



«Não me ofereci para acompanhar Xavi. Na brincadeira disse-lhe para fazer um meiinho, mas pouco mais», atirou.