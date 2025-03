Jon Andoni Goikoetxea, olheiro do Barcelona, foi ver um jogo das camadas jovens do Saragoça (sub-12) e foi convidado a abandonar a partida.

«Eles não me comunicam nada. Quando assisto a alguns jogos, o coordenador expulsa-me», afirmou surpreso Goikoetxea à imprensa espanhola.

Esta é uma política que não é nova no clube aragonês, que ainda no verão passado emitiu um comunicado a vetar o acesso de clubes com mais recursos à academia. Desta forma, o emblema espanhol procura impedir a saída dos jovens talentos para outros voos.

«Acreditamo-nos e deixam-nos entrar em todos os estádios e nada acontece. O facto de termos contratado dois jogadores ao Saragoça [Gorka Buil e Samuel Borniquel] pode ser uma espécie de vingança. Tanto o Betis como o Real Madrid também não os deixam entrar», acrescentou.

«Imagino que o Saragoça vai fazer o mesmo com todos. Compreendo a dificuldade, mas é o nosso trabalho. É estranho porque não acontece em lado nenhum. Quando nos convidam a sair do centro desportivo, é difícil», concluiu.