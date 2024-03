Foi um dos temas em Espanha nos últimos dias, mas parece já haver uma decisão: Brahim Díaz foi convocado para a seleção de Marrocos.

O médio do Real Madrid é internacional espanhol, mas apesar disso, continua a ser elegível para representar a seleção africana, ele que é filho de pai marroquino.

E porquê? Porque apesar de se ter estreado pela La Roja, fê-lo num particular em 2021, frente à Lituânia, num jogo em que marcou um golo e em que a equipa espanhola atuou com os sub-21, devido à situação de covid-19 que afetava na altura a seleção A.

Os anos passaram, Brahim nunca mais voltou a ser convocado e nos últimos meses adensaram-se as notícias de que o jovem de 24 anos ia optar por Marrocos, algo que se confirma agora: está convocado por Walid Regragui para os particulares frente a Angola (22 de março) e Mauritânia (26 de março).

Em grande forma Brahim Díaz soma esta temporada oito golos e quatro assistências em 32 jogos pelo Real Madrid.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي أنجولا و موريتانيا



