Isco Alarcón viu-se envolvido em polémica por causa de um «gosto» nas redes sociais. O médio do Real Madrid fez «like» numa publicação do rapper Rayden, com uma camisola que dizia ACAB, e, por baixo, a frase: «All cayetanos are bastards».

O original em inglês de ACAB é um insulto à polícia («All cops are bastards»), a adaptação em espanhol visa os cayetanos, nome utilizado pela esquerda em Espanha para se referir a pessoas de classe alta de direita ou extrema-direita, nomeadamente apoiantes do VOX, e aos manifestantes que protestaram contra a forma como o governo tem gerido a crise da covid-19 no país.

O jogador foi alvo de duras críticas as redes sociais e, entretanto, fez uma publicação para responder: «Não sou verde, nem vermelho, nem laranja, nem azul ... sou apenas mais um espanhol. Desapontado, cansado e preocupado numa situação tão incomum como esta. Aterrorizado com o número de vítimas que essa pandemia causou», escreveu Isco.

«A minha opinião, se interessar a alguém, é que é hora de os políticos (qualquer que seja o partido) se unirem. Com estas atitudes, ninguém me representa. É hora de ser responsável», apontou.

Espanha é um dos países europeus mais afetados pela pandemia da covid-19, somando, até agora, 27,119 vítimas mortais em 284,986 infetados.