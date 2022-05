Nove anos depois, Isco confirmou a saída do Real Madrid.



O internacional espanhol, que foi contratado pelos merenges ao Málaga em 2013, deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais.



«Quando estava em Málaga, sabia que tinha de sair. Comprometi-me com outro equipa. Mas o Real Madrid bateu-me à porta e ao Real Madrid não se pode nem se deve dizer que não, ainda que existam exceções. Recordo-me de dizer aos meus amigos que o Real Madrid estava há muitos anos sem ganhar a Champions e presentia que isso mudaria em breve. Chegou 'La Décima' e tudo o que veio a seguir já é história. Nove anos depois, acaba a minha etapa no clube que fez com que todos os meus sonhos de miúdo se realizassem. Além de ter cumprido sonhos, ganhei mais títulos do que havia imaginado, joguei com os maiores e conheci gente incrível. Passei tempos incríveis. Sem dúvida que vou ficar com o que de bom vivi e espero que vocês façam o mesmo! Quero agradecer aos meus companheiros, treinadores, staff técnico, fisioterapeutas, trabalhadores de Valdebebas e do Bernabéu por todo o trabalho, carinho e apoio para que nunca me faltasse nada. Também quero agradecer aos adeptos que me receberam de forma incrível desde o primeiro dia e que acompanharam a equipa em cada parte do mundo! Ontem dizia a um amigo por que razão estavam a limpar a Cibeles se a 15.ª está a caminho. Até sempre e 'hala Madrid'», escreveu o médio de 30 anos.

353 jogos e 53 jogos depois, Isco termina a ligação ao Real Madrid com 20 títulos: três Ligas espanholas, uma Taça do Rei, três Supertaças de Espanha, cinco Ligas dos Campeões, quatro Mundiais de Clubes e três Supertaças Europeias.