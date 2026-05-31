Isco desabafou sobre as lesões que enfrentou ao longo da carreira, onde conta que o drama vivido tirou a vontade ao filho mais novo de se tornar futebolista. Numa entrevista ao jornal a Marca, o médio espanhol disse ainda que esteve perto de terminar a carreira.

Isco Alarcón surgiu no Málaga como um dos maiores prodígios do futebol espanhol. Em 2013, transferiu-se para o Real Madrid onde brilhou ao mais alto nível, mas uma série de lesões afetaram a carreira do médio, impedindo-o de chegar aos patamares onde desde cedo era apontado.

Numa entrevista ao jornal Marca, o médio, agora com 34 anos, conta o drama que viveu e o impacto que isso teve no seio familiar.

«A última lesão foi a pior para mim, pela forma como a vivi. Havia muita incerteza. Chegaram me a dizer que não sabiam se eu conseguiria voltar a jogar, e isso faz com que lutes contra muitos fantasmas. Já tenho uma certa idade e, quando não sabes se vais recuperar, tudo fica mais difícil. O meu filho mais novo viu-me sofrer tanto que já disse que não quer jogar futebol. Ele viu o quanto eu sofri e o tempo que estive de muletas. Ele disse que não quer ver o pai assim», começou por dizer.

Tendo realizado apenas nove jogos na temporada ao serviço do Betis, Isco revela que recorreu à medicação e injeções para regressar aos relvados. Apesar de todos os problemas físicos, o médio não pensa em pendurar as chuteiras.

«Nos últimos jogos, joguei sob o efeito de medicação e injeções. Vamos ver o que acontece. Espero encontrar alguma solução para acabar com a dor e que isso não me traga consequências, mas é possível que o futebol me deixe sequelas. Agora não penso em terminar a carreira. Estou confiante, vejo a luz ao fundo do túnel e acredito que posso voltar a desfrutar do futebol. Acredito que isso está cada vez mais próximo», acrescentou.

Apesar de todas as dificuldades, Isco mantém-se positivo.

«Estou feliz por estar de volta e fazer o que mais amo. Agora é altura de melhorar progressivamente, voltar ao ritmo e começar a próxima temporada com o pé direito. Sinto-me um privilegiado. Tive a sorte de ganhar muitos títulos e de desfrutar bastante do futebol. Sou uma pessoa positiva e procuro concentrar-me no que é bom e aprender com o que é mau», concluiu.