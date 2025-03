James Rodríguez deu uma entrevista ao El Chiringuito, de Espanha, onde falou da passagem pelo Real Madrid entre 2014 e 2020 (com um interregno no Bayern Munique por empréstimo). Atualmente no León, do México, o médio foi surpreendentemente confiante nas suas respostas, numa série de perguntas rápidas.

«Zidane ou James?

- Zidane era muito bom, no seu auge ganhou o Campeonato do Mundo, mas... James.

- James ou Modric?

- James.

- James ou Kroos?

- James.

- James ou Xavi?

- No auge, James.»

No entanto, e apesar da enorme autoconfiança, James Rodriguez admitiu que o antigo treinador é um ídolo.

«Zidane sempre foi o meu ídolo. Às vezes treinava connosco e tinha mais qualidade do que nós. Não tive nada com ele, não fiquei chateado como se disse, mas ele encontrou uma grande equipa na qual eu não entrava. Com ele, joguei, mas nas partidas importantes colocava Kroos, Casemiro e Modric, e é uma escolha respeitável», afirmou.

«Durante o Mundial, Jorge Mendes disse-me que o Real Madrid me queria. Ele avisou-me e disse: 'Não percas o foco, ok?' E isso deu-me mais força. Logo depois, tive o jogo contra o Japão, onde eu entrei e fiz um golo. Depois, contra o Uruguai, fiz dois gols. Dizer isso deu-me mais força. Eu tinha 22 anos e disse: 'Agora tenho de jogar melhor'. Foi aí que ganhei a Bota de Ouro do Mundial», revelou.

«O Manchester City e o PSG também me queriam. Ofereceram muito dinheiro por mim, salários muito altos em comparação com o que estão a pagar agora, mas escolhi o Madrid porque Florentino ligou-me e disse: 'Glória ou dinheiro?' Sempre fui fã do Real Madrid, o Real Madrid é o Real Madrid», completou.

Antes de ingressar no Real, James Rodríguez jogou pelo Mónaco, da Ligue 1, e pelo FC Porto. Na América do Sul, destacou-se pelo Envigado e pelo Banfield.