James Rodriguez fez apenas 13 jogos esta época e apenas oito vezes foi titular na equipa de Zidane.

Uma época bastante abaixo do valor que quase todos reconhecem ao ex-FC Porto, que indigna várias figuras, sobretudo, na Colômbia, país natal do jogador do Real Madrid.

O último a mostrar-se revoltado com a parca utilização de James, foi Asprilla, glória do futebol colombiano, que elogia a «paciência» que o compatriota tem tido.

«Há que respeitar o James, que tem tido muita paciência. Eu já o [a Zidane] teria mandado comer merd*…», disse, num programa televisivo colombiano.