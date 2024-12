Jesé Rodríguez, ex-jogador de Real Madrid, PSG e Sporting, deu uma entrevista onde falou sobre vários aspetos da sua carreira, sem furtar a sua opinião sobre vários personagens do futebol mundial.

Em conversa com o youtuber espanhol Mowlihawk, Jesé deixou críticas a Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG e da Associação Europeia de Clubes.

«No PSG, comecei por fazer o passe decisivo para a vitória no meu primeiro jogo, mas depois fiquei parado durante dois meses devido a uma apendicite. Em janeiro disseram-me que tinha de sair. Para que tinha ido então? Põem-me seis partidas, cumpri e tinha assinado cinco anos. Vim depois para o Las Palmas seis meses», começou por recordar.

«O presidente do PSG não me queria ver nem pintado, não sei se gostou mais da minha mulher do que mim... [risos]. Devia gostar porque não me punha a jogar. Ninguém me explicou nada, lá podes ganhar muito dinheiro mas o tratamento que me deram não foi bom. Sabia que o Real Madrid era o melhor clube do mundo, mas em Paris ainda me dei mais conta disso. Nasser é um bilionário que utiliza os jogadores como cromos. 'Quero este, este e aquele. Este não me interessa, fora, tragam outro'», explicou Jesé.

O espanhol, agora jogador do Johor, da Malásia, recordou também os primeiros tempos no Real Madrid, onde se cruzou com Cristiano Ronaldo. Recorda-se da primeira vez que o viu, quando ainda treinava no Castilla. «Ele estava num banho de gelo, de braços cruzados, com umas 'asas' que parecia que ia voar, um avião [risos]», contou.

«O Cristiano marcava em todos os treinos. Todos. Marcava golos à segunda, terça, quarta, quinta, sexta, fim de semana. Ele dava profissionalismo e seriedade. Por vezes lá perguntava: 'Vamos jantar, eu tu e o Sergio [Ramos]?'. E vivíamos ao lado. À frente dele vivia a sua mãe com o filho. Impunha muito respeito. Nesse momento, ele tinha dias melhores e piores com a pressão. É uma pessoa, não é um robô», diz o avançado, que deixou ainda elogios a José Mourinho, chamando de «bom homem».

«É um 'pedaço' de treinador. Está sempre preparado e é um estratega. Nota-se que percebe muito de futebol. Mas chocava com alguns jogadores porque tinha um caráter forte. Tivemos um par de discussões, mas sempre no plano jogador-treinador, sem nunca faltar ao respeito. É alguém que gosta de encarar o jogador e de entrar em polémicas, para retirar a pressão dos jogadores. É um bom homem», afirmou, sobre o técnico que o estreou na equipa principal do Real.