Jesé Rodríguez, antigo jogador do Real Madrid e do Sporting, não deverá manter-se no Las Palmas, emblema da segunda divisão espanhola. Segundo o presidente do clube, Miguel Ángel Ramírez, o jogador está em final de contrato e não deverá continuar após a polémica com o treinador.

«É um jogador de quem gosto muito e que nos deu muito. Mas dificultou muito as coisas», disse o dirigente, referindo-se às críticas do avançado espanhol após a derrota com o Tenerife.

O Las Palmas falhou o acesso à Liga Espanhola, e após o último encontro o ex-jogador do Sporting criticou as escolhas do seu treinador.

«O treinador toma decisões, às vezes gostamos mais, outras menos. Para mim hoje enganou-se [quanto à decisão de substituição]», disse o jogador de 29 anos, na altura.

Na última temporada, Jesé Rodriguez disputou 42 jogos e apontou 11 golos pela equipa das Ilhas Canárias.