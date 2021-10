Jesé Rodríguez está a viver uma nova vida no Las Palmas. O ex-Sporting parece estar a reencontrar a sua melhor versão leva cinco golos e três assistências em dez jogos.



Os «amarillos» ocupam o quinto lugar com 17 pontos, a quatro pontos do líder Sporting Gijón. Para Jesé «subir de divisão com o Las Palmas era melhor do que ganhar duas Champions».



«Subir com o Las Palmas seria melhor do que ganhar duas Ligas dos Campeões. Os adeptos têm apoiado muito, mas preparem-se: estou só a começar», referiu.



Recorde-se que o jogador de 28 anos já venceu duas Champions, ambas pelo Real Madrid.