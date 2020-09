Primeira parte pobre, segunda com outra alma, mas marcador sem qualquer mudança. O Atlético de Madrid, com João Félix nos 90 minutos, empatou esta quarta-feira em Huesca, 0-0, em jogo da quarta jornada da Liga espanhola.

Primeiros pontos possíveis perdidos pela equipa de Diego Simeone, após a goleada de 6-1 ao Granada, numa quarta-feira que marcou a estreia a titular de Luis Suárez nos colchoneros, ao lado de João Félix, no ataque.

Contudo, o português e o uruguaio, principais referências ofensivas, encontraram pela frente um Huesca coeso a defender, sem deixar grande oportunidade para os madrilenos chegarem ao golo.

A pobreza ofensiva da primeira parte pode explicar-se com a capacidade defensiva, que tirou brilho ao espetáculo. Apesar de penoso, não foi de estranhar: o intervalo chegou sem qualquer remate enquadrado com as balizas.

Esse cenário mudou na segunda parte – com alguma naturalidade – dada a tentativa de ambos os conjuntos chegarem ao ansiado golo, que não aconteceu.

Huesca-Atlético: o filme do jogo

Resultados e classificação da Liga espanhola

As duas primeiras tentativas enquadradas foram do Huesca, que teve o português Luisinho no banco. Siovas e Ferreiro obrigaram Oblak a aplicar-se, aos 55 e 57 minutos.

Depois da hora de jogo, praticamente só deu Atlético a nível ofensivo… e com muito de João Félix. O português, que já tinha brilhado com um ‘túnel’ a um adversário antes de Llorente avisar com um remate forte aos 49 minutos, ficou perto do tento da vitória aos 65 e aos 90 minutos. Já sem Suárez e com Diego Costa no ataque, o português levou a bola a rasar o poste na primeira tentativa. Na segunda, o ex-FC Porto Andrés Fernández manteve o 0-0.

O Atlético soma quatro pontos em dois jogos – ainda tem por disputar as duas primeiras jornadas - e está a meio da tabela. O Huesca leva três pontos, fruto de três empates e uma derrota.

No outro jogo desta tarde, o Villarreal recebeu e venceu o Alavés, por 3-1. Paco Alcácer bisou (13m e 67m) e Gerard Moreno fez o outro tento dos locais, de penálti (45m). Edgar Méndez fez o golo dos visitantes (36m). O Villarreal soma sete pontos, colando-se provisoriamente a Getafe e Valência no topo da tabela. O Alavés é 19.º e penúltimo, com um ponto.