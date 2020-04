João Félix mantém-se em confinamento em casa e tenta passar o tempo da melhor forma. Entre muitos jogos online de playstation, que transmite muitas vezes através do youtube, o internacional português diverte-se também a pregar brincadeiras à namorada Margarida Corceiro, que está com ele na casa no luxuoso bairro de La Finca, em Madrid.

No último domingo, João Félix aproveitou um momento em que Margarida Corceiro estava distraída ao telemóvel, deitada no sofá, para sorrateiramente surgir por detrás e mandar um valente grito: a namorada gritou também, antes de mandar o jogador do At. Madrid sair dali, provavelmente irritada com a brincadeira...