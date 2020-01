O At. Madrid vence o Levante por 2-1, com um triunfo muito difícil e que transformou Oblak na figura da partida.

O guarda-redes, que defesa 14 dos últimas 17 remates feitos à baliza do Atlético, fez um par de defesas fundamentais, sobretudo uma: aos 92 minutos parou um cabeceamento de Bardhi que tinha tudo para terminar em golo.

João Félix voltou a ter um jogo esforçado, mas infeliz. Na primeira parte deu nas vistas por tentar um golo olímpico do meio campo, mas que saiu completamente disparatado. Já na segunda parte fez um remate muito perigoso, que saiu a centímetros da baliza, e logo a seguir, isolado por Herrera, perdeu muito tempo e rematou muito torto na cara do guarda-redes.

Valeram por isso os três golos da primeira parte, marcados no espaço de cinco minutos.

Correa abriu o marcador após uma excelente jogada, com Thomas a soltar Trippier que cruza para a finalização de primeira, Roger Martí empatou logo a seguir e Felipe fez o 2-1 final com um cabeceamento após cruzamento de Lodi, numa jogada iniciada por João Félix. O central celebrou, como habitualmente, com um vistoso salto mortal.

Com este triunfo, o nono em 19 jogos, o At. Madrid igualou o Sevilha na terceira posição.