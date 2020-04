João Félix fez uma doação de equipamento ao Centro Hospitalar Tondela-Viseu. O anúncio foi feito pelo presidente do Conselho de Administração do CHTV, Cílio Correia, na página pessoal no facebook.

De acordo com aquele responsável, João Félix doou «vestuário e equipamento de proteção individual» para ajudar na luta contra a COVID-19.

O CHTV inclui três hospitais do distrito de Viseu, de onde João Félix é natural.