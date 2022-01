Guilherme Siqueira passou pelo Benfica e pelo Atlético Madrid, nunca jogou com João Félix, é verdade, mas conhece demasiado bem Diego Simeone e diz que só há uma forma de entender as dificuldades do português em se afirmar.

«Acho que o João Félix é mais um exemplo de que não basta ter qualidade. O Simeone deve ver muitas coisas que ele pode potencializar e é isso que lhe deve pedir. A parte defensiva, a parte tática, o jogo em si do Atlético de Madrid é muito exigente e o João vem de um Benfica em que é totalmente o contrário, sempre querendo jogar, com a bola no pé. O Simeone joga de uma maneira diferente e o atleta tem que perceber isso», referiu o brasileiro.

«Acho que o João Félix ainda está a pagar por não entender tanto do jogo de Simeone. É um atleta que se vê que tem muita qualidade, é um menino que com a bola no pé é muito diferente, mas no Atlético Madrid se não correr, se não defender, se não colocar o pé, o Simeone não vai interpretar bem.»

Por isso, e para Siqueira, ou João Félix se adapta ao estilo de Simeone ou não vai ter vida fácil no Atlético Madrid.

«Não interessa se custou 1, 10, 100 ou 120 milhões, se não fiver o que ele quer, vai ter dificuldades. Acho que o João Félix ainda está a passar por esse processo, assimilando o que é o estilo de jogo do Atlético e o que o Simeone pede aos jogadores.»