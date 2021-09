Diego Simeone tem uma dor de cabeça para resolver. Das boas, é certo, mas promete dar trabalho ao argentino.

No treino desta quinta-feira, de preparação do encontro contra o Espanhol, no domingo, o plantel do Atlético efetuou um jogo-treino contra a equipa B do clube. Pelo plantel principal, Simeone fez alinhar, num primeiro momento, um onze inicial composto por Oblak; Vrsaljko, Camus, Felipe, Hermoso, Carrasco; Herrera, Kondogbia, Lemar; Luis Suárez e João Félix.

De seguida, reporta o jornal As, o técnico de 51 anos efetuou uma alteração no ataque, trocando o jovem português por Griezmann. O jornal espanhol dá como certo que Suárez alinhará no ataque frente à equipa de Barcelona, mas existem dúvidas quanto a quem ocupará o outro lugar na dianteira. Ainda para mais quando não marcaram presença, no treino desta quinta-feira, jogadores como Correa ou Matheus Cunha.

Outro dado importante para Simeone ter em conta: a equipa efetuará sete jogos num período de 21 dias, um deles o embate frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, no dia 15 deste mês, a contar para a Liga dos Campeões. A sobrecarga competitiva deverá levar o treinador do Atlético a rodar o plantel, antes de poder encontrar um onze inicial mais definido.