O presidente do Atlético Madrid, Enrique Cerezo, está certo de que João Félix «será a grande figura mundial em dois anos».

Em entrevista ao AS, o dirigente espanhol abordou vários temas do clube e defendeu o investimento no internacional português, contratado ao Benfica no verão.

«Contratámos grandíssimos jogadores», começou por dizer Cerezo, para depois elencar alguns. O presidente do Atleti até iniciou a lista com um ex-FC Porto. «Felipe é muito bom defesa e está a ter um grande rendimento, o mesmo se passa com Renan Lodi», afirmou.

«João Félix é a promessa do futuro, vai ser uma estrela do futebol internacional em dois anos», opinou, numa primeira instância.

Mais tarde, Cerezo foi questionado sobre se o ex-Benfica estava a demorar demasiado a adaptar-se à liga espanhola.

«Chegou a um campeonato muito forte e competitivo, onde, para além disso, é preciso lutar em todos os jogos e mostrar grande sacríficio. O João Félix está a trabalhar muito para a equipa e digo que em dois anos será a grande figura do futebol mundial», declarou.