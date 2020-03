O futebolista espanhol do Betis, Joaquín, afirmou, à saída do treino de quinta-feira do clube andaluz, que deu vários beijos ao compatriota Sergio Ramos no duelo ante o Real Madrid. Brincou para libertar a tensão do momento, mas frisou a responsabilidade de cada um para superar a pandemia mundial.

«Sergio Ramos deu-me dois ou três beijos», disse, em declarações à Cuatro, com um sorriso à mistura, antes de palavras sérias e sóbrias sobre o estado atual da pandemia, que está a parar o futebol mundial.

«Toda a precaução é pouca. Há que acatar a suspensão da liga. Em primeiro está a saúde», sublinhou.

Recorde-se que, esta semana, um basquetebolista do Real Madrid, Trey Thompkins, foi diagnosticado de forma positiva com a covid-19, o que levou à quarentena total no clube da capital de Espanha.