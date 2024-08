Fermín López não foi convocado para o Valência-Barcelona da La Liga espanhola, pois ainda está de férias, após uns exigentes Jogos Olímpicos de Paris em que arrecadou a medalha de ouro.

Ficou em casa a ver os colegas de equipa ganharem por 1-2 no estádio Mestalla, com um bis de Lewandowski. Partilhou uma imagem alusiva à transmissão do jogo, com a mensagem «vamos, equipa». Até aqui, tudo bem.

O problema desse ato aparentemente inofensivo estava num pormenor: marcas de água e letras que davam a entender que Fermín López estava a ver a partida através de um stream ilegal, que bastante prejuízo causa às operadoras de televisão que compram os direitos de transmissão das competições desportivas.

Face ao 'burburinho' das redes sociais, e certamente alertado pelos internautas através do Instagram, o médio acabou por apagar a storie da polémica. Uma opção interessante do jovem jogador, de 21 anos, que aufere perto de 21 mil euros por mês enquanto futebolista profissional do Barcelona.