Kirian Rodríguez, jogador do Las Palmas, anunciou que está a travar uma luta um linfoma de Hodgkin.



«Especulou-se muito nas últimas semanas acerca da minha saúde. Muitos quiseram saber as notícias antes do tempo sem respeitar a privacidade das pessoas. Quando chegou a pré-época e fiz as provas físicas, informei o clube que não estava bem fisicamente. O meu corpo não estava bem, sentia dores e tinha uma inflamação. O clube e os médicos decidiram realizar mais provas médicas», começou por explicar, em conferência de imprensa.



«Perceberam que os valores de cálcio não estavam bem e que tinha covid-19. Dei entrada no hospital e fiz todo o tipo de provas. Na última segunda-feira extraíram-me um gânglio para ver o que podia ser e confirmaram que tenho um linfoma de Hodgkin, que começa por atingir o sistema linfático. Vou seguir os tratamentos e estarei fora dos relvados durante algum tempo», acrescentou.

O médio, de 26 anos, deixou uma garantia no final da conversa com os jornalistas. «Começa a luta. Quero que me vejam forte e que não tenham pena. Em dezembro vão ter o melhor mercado de inverno porque irei voltar», concluiu.

Kirian Rodríguez jogou toda a carreira no Las Palmas, não tendo conhecido qualquer outro clube.