Um jogador do CD Daganzo, clube que disputa as divisões distritais de Madrid, Espanha, foi suspenso por 125 jogos pela Real Federação de Futebol de Madrid (RFFM) depois de agressão a uma árbitra assistente.

De acordo com a sanção, conhecida oficialmente no início desta semana através da RFFM, no seu sítio oficial, o castigo aplicado a Javier Berzal Valladar relacionou-se com insultos, ofensas, agressões e ameaças «contra o árbitro, assistentes ou autoridades desportivas».

Detalhadamente, segundo o castigo oficial, 13 jogos de suspensão foram por insultos e ofensas, 71 jogos por ameaças, coação, empurrões e ações com violência e 41 jogos por agressão que causou dano ou notório risco disso.

O jogo, relativo à 12.ª jornada do grupo 2 da Primera Regional de Madrid (Primera de Aficionados), foi disputado no passado dia 11 de dezembro e foi suspenso aos 90+4 minutos, quando estavam por jogar dois dos seis minutos de compensação dados.

De acordo com a ata do árbitro, divulgada no diário desportivo regional FutMadrid, dias após o jogo, «ao minuto 94, depois de ter sido expulso, o jogador número 15 da equipa visitante, Daganzo, golpeou a assistente número um, com uma bola na cara, a uma distância de um metro». O árbitro, segundo a ata, refere ainda que quando a equipa de arbitragem se dirigia aos balneários, o jogador voltou a dirigir-se a eles nos seguintes termos: «”Se colocam isto na ata vou matar-vos”, sendo necessária a presença da Guardia Civil nas instalações para proteger a integridade física».