O futebol catalão está de luto. Esta terça-feira à noite, um vem jogador de 23 anos morreu, após um acidente rodoviário. Gerard Martin cumpriu mais uma sessão de treino no clube amador Hospitalet de L'Infant, pegou na mota para ir para casa, quando por razões ainda desconhecidas saiu da faixa de rodagem e embateu numa árvore.

«Amado por todos, carinhoso, bom companheiro e uma excelente pessoa. Sempre pronto para ajudar, sempre com um sorriso no rosto. Gerard deixa uma grande lacuna entre nós e ele será sempre lembrado. É nestes momentos em que tudo é secundário, quando tudo é nada, quando percebemos que o importante são as pessoas e os momentos partilhados», escreveu o clube nas redes sociais.