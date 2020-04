Os jogadores e a equipa técnica do Athletic Bilbao baixaram os salários de forma voluntária, numa decisão à qual se juntou a direção geral e desportiva, mas não mais outros trabalhadores do clube espanhol.

Em comunicado, o emblema basco refere que a redução salarial «evita medidas que afetariam o resto dos trabalhadores da entidade e colabora diretamente em dar soluções a processos que se estabeleçam em torno das quotas dos sócios», aos quais vai ser devolvida parte da quota anual paga no início da temporada 2019/2020.

A diminuição nos respetivos salários vai ser, em caso de suspensão das competições espanholas, de 17 por cento. Se a competição retomar, a redução assenta nos seis por cento. Contudo, não foi contemplada qualquer baixa, caso os jogos desta época regressem com público nos estádios.

«O clube está disposto a enfrentar todos os compromissos financeiros com os seus trabalhadores e serviços contratados, manter os planos de melhoria em Lezama [centro de treinos] ou nas bancadas de San Mamés, apesar da grave e inesperada situação», informa, ainda, o Athletic, que está, de acordo com o El País, em boa posição para encarar os efeitos económicos da covid-19, por não contar com dívida.