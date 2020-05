Real Sociedad e Athletic Bilbao são os finalistas da Taça do Rei, na primeira final só com equipas bascas desde que a competição tem este nome, e as duas equipas não querem jogar sem público, admitindo a federação adiar o jogo para 2021.

«Para mim, jogar a final sem público, é o mesmo que ter de decidir a Taça por cara ou coroa», disse Raúl García, jogador do Athletic Bilbao, em declarações à Radio Marca.

O jogador falou ainda sobre o regresso à competição, que irá obrigar necessariamente a medidas de distanciamento por causa da pandemia da covid-19, além, claro, de os jogos serem disputados sem público.

«Não há sensação de jogo, não há sensação de ritmo, parece que estás a ver um treino», apontou. «A questão do distanciamento não faz muito sentido. Não vou falar com um adversário num canto para que não me contamine. Se vais competir, haverá contacto. Eu sou o primeiro a defender que é preciso aplicar todas as medidas de segurança, mas não vejo sentido em não podermos abraçar-nos num golo quando treinamos toda a semana juntos.»