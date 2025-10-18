Xabi Alonso, treinador do Real Madrid, é mais um nome que se posiciona contra a realização do jogo entre o Villarreal e o Barcelona em Miami.

Em antevisão para a 9.ª jornada do campeonato espanhol, frente ao Getafe, o técnico espanhol partilhou a revolta de a decisão ter sido tomada sem unanimidade dos clubes.

«Somos contra o jogo porque ele adultera a competição. Não houve unanimidade nem consulta para que o jogo fosse disputado em campo neutro», afirmou.

«Os protestos são positivos, porque há muitos clubes a sentirem-se assim. [O jogo] foi decidido unilateralmente e é contra isso que estamos. Se houver unanimidade, pode acontecer, mas não é o caso».

«As decisões a tomar para que isto não se repita são para outras pessoas tomarem, mas a nossa opinião é a mesma», concluiu o treinador.

Recorde-se que, conforme anunciado pela Associação Espanhola de Futebolistas, todos os jogos da 9.ª jornada do campeonato espanhol contarão com um protesto simbólico por parte dos jogadores, como forma de «reivindicação pela falta de transparência, diálogo e coerência da LaLiga» relativamente à realização do jogo em Miami.