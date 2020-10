Gerard Deulofeu foi formado no Barcelona e chegou a jogar com Messi, estrela maior do conjunto blaugrana nos últimos largos anos e reconhecido por todos como um dos melhores jogadores de sempre.

Porém, numa entrevista concedida aos órgãos da Serie A, onde regressou neste verão, apontou outro jogador como o melhor da história.

«Joguei com o Messi no Barcelona e ele é uma pessoa incrível, mas para mim Ronaldinho é o melhor futebolista de sempre», defende, recordando o dia em que se cruzou com o brasileiro nas bancadas do estádio do Barça.

«Cheguei a conhecê-lo. Fui ver um jogo a Camp Nou e ele estava sentado ao meu lado. Foi uma experiência maravilhosa», descreve.

Recorde-se que Deulofeu lesionou-se de forma grave em fevereiro, numa partida do Watford frente ao Liverpool e continua a recuperar da rotura do ligamento cruzado do joelho direito, agora na Udinese, por empréstimo do Watford.