O plantel do Almería, treinado pelo português José Gomes, regressou na tarde desta quinta-feira aos treinos, depois de uma nova ronda de testes à covid-19, que deu resultados negativos.

O clube espanhol, que tem o play-off de acesso à I Liga espanhola por disputar, conheceu resultado positivo a um atleta na quarta-feira, dia em que se suspenderam os trabalhos da equipa.

O jogador que testou positivo, cuja identidade não foi revelada, permanece em quarentena em casa e de «boa saúde», apontou o Almería, em nota oficial pelas redes sociais. Foi o segundo treino de José Gomes no clube do país vizinho, depois do de terça-feira, o dia seguinte à chegada oficial.

O Almería, em conjunto com o Saragoça, o Girona e o Elche, está no play-off de subida à I Liga. O Elche foi indicado esta semana pela organização dos campeonatos para substituir o Fuenlabrada, que teve vários casos de covid-19 no plantel.