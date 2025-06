Um jovem futebolista do Las Palmas está em estado crítico depois de ter sido atropelado na noite de segunda-feira. Chama-se Zeben Ramos e é membro da equipa C do Las Palmas.

Após o incidente, que teve lugar na localidade de Arucas, nas Ilhas Canárias, Zeben teve de ser submetido a uma intervenção cirúrgica de urgência no Hospital Universitário de Gran Canaria Doctor Negrín. Em coma induzido após a operação, sofreu um traumatismo cranioencefálico grave.

O acidente ocorreu horas depois de Zebensui, de 23 anos, ter garantido a vitória no campeonato e a promoção à terceira divisão espanhola pelo Las Palmas C.