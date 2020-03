Luka Jovic fez estalar a polémica na Sérvia, depois de ter deixado Madrid e ter regressado ao seu país sem cumprir a quarentena a que estava obrigado. O presidente sérvio ameaçou mesmo o jogador com prisão e têm chovido críticas de todos os lados.

Dragoslav Stepanovic, antigo treinador do Eintracht Frankfurt, que até já tinha saído noutras ocasiões em defesa do ex-jogador do Benfica, afirmou: «Ele está a fazer de tudo para arruinar a carreira. Jovic trabalha contra si.»

«Teve sorte que Adi Hütter lhe deu uma oportunidade no Eintracht e depois foi a maior transferência de sempre da Sérvia e foi para o Real Madrid. Não acredito no que este rapaz está a fazer a si próprio», apontou, em entrevista ao jornal Kurir.

«Li as reportagens dos jornais e sei a vida que teve quando era criança, que dormia no carro com o pai para poder ir treinar de manhã. Fez muitos sacrifícios, mas agora faz isto. Dizem-te que é proibido e finges que não entendes. Não acredito que faça algo assim», disse ainda Stepanovic.