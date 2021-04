Acusado de comentários racistas por Diakhaby, Juan Cala quebrou pela primeira vez o silêncio desde o episódio no Cádiz-Valência. À chegada às instalações do clube do sul de Espanha, o defesa de 31 anos frisou que não se vai esconder e que falará, esta terça-feira, em conferência de imprensa.



«Estou tranquilo. Amanhã em conferência de imprensa vamos falar sobre tudo, vale? Não me vou esconder. Estou muito tranquilo. Parece que não há presunção de inocência neste país», disse, aos jornalistas que se encontravam no local.



Recorde-se que o árbitro escreveu no relatório que o defesa do Valência se queixou que Cala lhe chamou «negro de m****». Depois do alegado insulto racista, o jogo esteve interrompido durante largos minutos até ser reatado já sem Diakhaby, substituído Guillamón.



Veja as declarações de Cala: