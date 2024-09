O Real Madrid não vai poder contar com Jude Bellingham e Aurelien Tchoauméni no sábado, frente à Real Sociedad, já que ambos não estiveram presentes na sessão de treino da véspera.

Apesar de o inglês e o francês terem treinado com o grupo na quinta-feira, os dois jogadores acabaram por ser submetidos a uma política de risco zero e ficarão de fora da convocatória, de acordo com a imprensa espanhola.

Bellingham tem-se debatido com problemas físicos nesta temporada. Em quatro jornadas da La Liga, disputou apenas a primeira. Aparentava estar recuperado, mas os blancos mantêm a cautela.

Já o médio francês tem sido titular e disputou todos os jogos do Real Madrid esta época. A equipa de Carlo Ancelotti desloca-se até ao Anoeta, no País Basco.